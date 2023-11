Marché de Noël de la boutique Oberkampf Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Marché de Noël de la boutique Oberkampf

1 – 3 décembre

Musée de la Toile de Jouy

SAVE THE DATE !!!!!! Comme tous les ans, le Musée de la Toile de Jouy vous donne rendez-vous le premier week-end de décembre pour son célèbre Marché de Noël !

Des produits inédits en boutique et un programme d’animations pour tous les âges : Vendredi 3 décembre :

Vendredi 1er décembre :

Ouverture exceptionnelle de la boutique Oberkampf de 10h à 19h

Samedi 2 décembre :

Ouverture exceptionnelle de la boutique Oberkampf de 10h à 19h
De 11h à 12h : Visite contée pour les tout petits (3-6ans) « Les animaux, ça « Conte » beaucoup » – gratuit
De 14h à 17h : Atelier créatif en continu (6 – 12ans) « Création d'une boule de Noel en Toile de Jouy » – gratuit
A 17h : Conférence Amédée Couder, l'histoire d'un designer textile de génie par Jean-François Luneau – tarif de 10€ ou 8€

Dimanche 3 décembre :

Ouverture exceptionnelle de la boutique Oberkampf de 10h à 19h
De 11h à 12h : Visite contée pour les tout petits (3-6ans) « Les animaux, ça « Conte » beaucoup » – gratuit
De 14h à 17h : Atelier broderie en continu (à partir de 15 ans) « Personnalisation d'un Motif de Toile de Jouy » – gratuit
A 14h30, 15h30 et 16h30 : Visite flash de l'exposition temporaire Motifs d'Artistes – gratuit

Musée de la Toile de Jouy
54 rue charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas
78350 Yvelines
Île-de-France
01 39 56 48 64
MUSEETDJ@JOUY-EN-JOSAS.FR

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00
2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00

