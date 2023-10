Visite guidée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, 19 novembre 2023, Jouy-en-Josas.

Visite guidée Dimanche 19 novembre, 15h30 Musée de la Toile de Jouy Sur inscription, tarif d’entrée + 2€

Accompagné d’une guide-conférencière du Patrimoine venez vous immerger au coeur de l’histoire des motifs textile !

1h30 pour comprendre les liens qui unissent les artistes à la création textile.

Musée de la Toile de Jouy 54 rue charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0139564864 »}, {« type »: « email », « value »: « MUSEETDJ@JOUY-EN-JOSAS.FR »}, {« type »: « email », « value »: « museetdj@jouy-en-josas.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.museedelatoiledejouy.fr/billetterie/ »}, {« type »: « email », « value »: « museetdj@jouy-en-josas.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:30:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

