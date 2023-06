Exposition « Motifs d’Artistes, une histoire du design dans l’industrie textile depuis le 18e siècle » Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, 16 juin 2023, Jouy-en-Josas.

Exposition « Motifs d’Artistes, une histoire du design dans l’industrie textile depuis le 18e siècle » 16 juin 2023 – 14 janvier 2024 Musée de la Toile de Jouy Tarif droit d’entrée :

– plein 9€/personne

– réduit 7€*/personne

*https://www.museedelatoiledejouy.fr/informations-pratiques/

EXPOSITION

L’exposition Motifs d’artistes, une histoire du design dans l’industrie textile depuis le 18e siècle revient sur l’origine du métier de designer textile et le rôle des artistes dans la création de motifs. En s’adaptant aux contraintes techniques propres au domaine textile, ces inventeurs de formes donnent naissance à de véritables ornements, reflets de leur univers artistique, des tendances et des pratiques de consommation de leur temps.

LE MOTIF UNIT LE TEXTILE ET L’ART

A travers six sections chrono-thématiques, depuis les dessinateurs employés par les manufactures de soieries et d’indiennes, jusqu’à l’apparition des designers textile, l’exposition questionne la place des artistes, la diversité de leur statut et l’évolution de la reconnaissance de leur art. Ainsi, Jean-Baptiste Huet, William Morris, Raoul Dufy ou encore Sonia Delaunay laissent une empreinte indélébile dans le répertoire des arts décoratifs.

LE DESIGN TEXTILE D’HIER À AUJOURD’HUI

En Europe depuis la Renaissance, les artistes ont participé à la création d’objets textiles en produisant des cartons de tapisseries, pour de prestigieux commanditaires, empereurs, rois ou papes. Le développement d’une activité d’ornements se dessine véritablement à partir du Siècle des Lumières notamment dans les manufactures comme celle de Christophe- Philippe Oberkampf à Jouy-en-Josas.

A cette époque, les artistes collaborant avec l’Industrie textile restent dans l’anonymat. Ce statut perdure jusqu’au 19e siècle, avènement de l’artiste industriel et d’ateliers spécialisés dans des types de production (châles cachemire, soieries, tapis, toiles imprimées pour l’ameublement…).

A la fin du 19e et début du 20e siècles, des créateurs comme William Morris – faisant partie du mouvement Arts and Crafts – ou encore Koloman Moser au sein de la Wiener Werkstätte s’émancipent de cette vision en s’appropriant toutes les étapes, de la création de motifs à la fabrication des étoffes.

A partir du milieu du 20e siècle, les artistes ont désormais le choix d’éditer leurs créations ou de collaborer sous leur nom avec des marques. C’est le cas de grands artistes de l’art moderne comme Derain ou Picasso, dont les motifs sont édités par Fuller Fabrics ou du peintre animalier Xavier de Poret, sollicité par Hermès pour adapter ses tableaux en carrés de soie.

Enfin, certains couturiers, en plus de créer des vêtements, ont développé leur propre univers artistique, souvent très reconnaissable. Sonia Rykiel impose son style, et ses rayures multicolores dans des collaborations tels que les 3 Suisses en 1977 et H&M en 2009. Les stylistes contemporains ont contribué à faire tomber les frontières entre l’art, l’industrie textile et la mode, en faisant de leur motif des modèles à décliner.

LA MANUFACTURE OBERKAMPF

Ancrée dans son époque, la Manufacture Oberkampf (1760-1843), s’est toujours adaptée aux évolutions techniques et artistiques. L’entreprise fait appel à des artistes indépendants talentueux qui assurent sa prospérité économique. L’anonymat demeure néanmoins la norme. Grâce aux recherches et aux nombreuses archives étudiées, ce n’est qu’au 20e siècle que ces dessinateurs et peintres sortent de l’ombre. Parmi eux : Mme Jouanon, peintre en fleurs, Jean- Baptiste Huet, dessinateur et peintre collaborant pour développer des scènes figuratives et bien d’autres…

La réputation des toiles de Jouy est incontestablement liée à la qualité des motifs qui ont été sélectionnés et produits par la Manufacture Oberkampf. A travers cette représentation, dans la continuité de la visibilité donnée aux créateurs avec le Prix Toile de Jouy, le Musée de la Toile de Jouy leur rend hommage et entame un cycle d’expositions qui seront entièrement consacrées au design textile.

MÉDIATION

Pour la première fois, le Musée met en place une médiation adaptée aux enfants. Du cartel simplifié au livret-jeux, ils peuvent désormais s’approprier ce parcours de visite.

Autour de la thématique du design textile, des ateliers, des conférences, des visites sont proposés à tous les publics.

La programmation est à retrouver sur museedelatoiledejouy.fr

Musée de la Toile de Jouy 54 rue charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0139564864 »}, {« type »: « email », « value »: « museetdj@jouy-en-josas.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.museedelatoiledejouy.fr/billetterie/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T11:00:00+02:00 – 2023-06-16T18:00:00+02:00

2024-01-14T11:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00