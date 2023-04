Soirée dansante chez les Oberkampf Musée de la toile de Jouy, 13 mai 2023, Jouy-en-Josas.

Soirée dansante chez les Oberkampf Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la toile de Jouy Entrée libre

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, Christophe-Philippe Oberkampf, invite la compagnie Paris qui danse et la ferme de Viltain pour une soirée dansante inédite !

La compagnie Paris qui danse est née de la rencontre de passionnés d’histoire et de danse. Elle redonne vie à des musiques et des chorégraphies de danses de société tombées dans l’oubli.

Pour la Nuit européenne des musées, nous vous proposerons un florilège de danses caractéristiques de la période d’activité de la manufacture, depuis la fin du XVIIIe siècle, jusqu’au années 1840. Vous assisterez à des démonstrations d’allemande, de contredanse, de galop et de polka… Avant d’être invités à prendre part au mouvement, avec l’aide des danseurs de la compagnie, pour une initiation aux danses de bal !

Et après l’effort, le réconfort … en famille ou entre amis, dégustez les produits phares de la ferme de Viltain…

Renseignements par téléphone au 01 39 56 48 64 ou par mail à nmuseetdj@jouy-en-josas.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

