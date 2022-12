Visite inédite des réserves et découverte du métier de restaurateur textile Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Visite inédite des réserves et découverte du métier de restaurateur textile Musée de la Toile de Jouy, 2 avril 2023, Jouy-en-Josas. Visite inédite des réserves et découverte du métier de restaurateur textile Dimanche 2 avril 2023, 15h00, 16h00, 17h00 Musée de la Toile de Jouy Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache dans les coulisses d’un musée ? Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France A travers cette visite inédite explorez en exclusivité les réserves d’un musée textile. Vous découvrirez les particularités et l’histoire de la collection Oberkampf.

En seconde partie de visite, nous vous emmènerons dans l’atelier de restauration où vous observez le quotidien d’une restauratrice textile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00

2023-04-02T17:45:00+02:00 @Musée de la Toile de Jouy

Détails Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu Musée de la Toile de Jouy Adresse 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas lieuville Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Departement Yvelines

Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/

Visite inédite des réserves et découverte du métier de restaurateur textile Musée de la Toile de Jouy 2023-04-02 was last modified: by Visite inédite des réserves et découverte du métier de restaurateur textile Musée de la Toile de Jouy Musée de la Toile de Jouy 2 avril 2023 JOUY EN JOSAS Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas

Jouy-en-Josas Yvelines