Lecture au coin du feu Musée de la toile de jouy Jouy-en-Josas

Yvelines

Lecture au coin du feu Samedi 21 janvier 2023, 18h00 Musée de la toile de jouy

Gratuit sur inscription

En un calme samedi d’hiver, venez trembler à la lueur des bougies ! Musée de la toile de jouy 54 rue charles de gaulle 78350 jouy en josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France Installé au coin du feu dans le salon de musique de Christophe Philippe Oberkampf, Véronique Kizirian de l’association Dinamiconte vous accompagnent à la découverte des histoires les plus effrayantes qui ont inspiré les indienneurs des XVIIIe et XIXe siècles.

Musée de la toile de jouy
54 rue charles de gaulle 78350 jouy en josas
Jouy-en-Josas 78350 Yvelines

