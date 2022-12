Défi d’écriture au Musée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Défi d'écriture au Musée Samedi 21 janvier 2023, 14h30 Musée de la Toile de Jouy

Quels que soient les niveaux, débutant ou expert, laissez s’exprimer vos talents d’apprenti auteur. handicap moteur mi Musée de la Toile de Jouy 54, rue Charles de Gaulle – 78350 Jouy en Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France Dans le cadre de la 7ème édition de la Nuit de la Lecture, le Musée de la Toile de Jouy vous propose de participer à un défi d’écriture sur le thème de la peur. Cet atelier inédit est mené par l’écrivain Patrick Souchon, auteur des ouvrages : « Les jours chômés ne se comptent plus » en 1983 et « La traversée de l’île d’Yeu » en 1987. Déroulé de l’atelier (3h) : Après avoir découvert comment les auteurs réussissent à nous effrayer par les mots, c’est à vous de passer à l’écriture. Vous avez deux heures pour nous donner la chair de poule. Les meilleures nouvelles seront publiées sur les réseaux du musée !

