Découvrez l’exposition estivale « Allumons le feu ! » 16 et 17 septembre Musée de la Terre Plein tarif : 4€ / 11 à 18 ans : 1€

Le feu fut la plus ancienne source de lumière qui permit à l’Homme de chasser les ténèbres. Chez les Egyptiens, les Grecs et les Romains, la lampe à huile fut la forme la plus évoluée pour conserver le feu.

Candélabres, chandeliers, portent les cierges qui éclairent nos fêtes religieuses et profanes.

Découvrez cette année une collection de pyrogènes sur lesquels, peut-être, des allumettes de contrebande furent grattées. Malgré l’invention de l’ampoule électrique, l’atelier d’art des grès flammés lança des modèles de bougeoirs, lampes et brûle-parfums.

Musée de la Terre 1 rue de la Faïencerie, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est 03 29 65 05 03 http://www.museedelaterre.com https://www.facebook.com/musee.de.la.terre.de.rambervillers/ Les collections du Musée de la Terre de Rambervillers, qui ne cessent de s’enrichir, sont représentatives de l’histoire artistique et industrielle de la région de Rambervillers.

La production faïencière attribuée à la manufacture de Rambervillers, en activité de 1738 à 1866, y est bien sûr fort bien représentée. Le visiteur pourra également admirer quelques 120 pots à pharmacie, en provenance de l’ancien Hôtel-Dieu.

Rambervillers fut également le berceau des Grès Flammés, issus de la rencontre entre l’industriel Alphonse Cytère, et des artistes renommés de l’École de Nancy : Louis Majorelle, Pierre Claudin, Eugène Vallin, Jacques Grüber, Joseph Mougin, etc. On peut ainsi admirer leurs œuvres en Grès Flammés de style Art Nouveau.

Une étonnante maquette de la cité fortifiée, un diorama de la Défense de la Ville en 1870, et une pièce consacrée à l’art religieux complètent utilement la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Atelier Arts et Histoire – Jean-Louis FERRY