Visite libre du musée de la Tapisserie de Bayeux 16 et 17 septembre Musée de la tapisserie de Bayeux Dernière admission 45 min avant fermeture.

Découvrez librement et gratuitement la célèbre Tapisserie de Bayeux, une oeuvre brodée de 70 m de long, datant du XIème siècle, qui raconte l’histoire de la Conquête de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie en 1066.

Musée de la tapisserie de Bayeux 13 bis rue Nesmond, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie 02 31 51 25 50 http://www.bayeuxmuseum.com http://www.facebook.com/bayeuxmuseum;https://twitter.com/BayeuxMuseum Sur 70 m d’une longue toile de lin, voici l’histoire de la conquête de l’Angleterre par Guillaume duc de Normandie en l’an 1066. Cette superproduction du XIe s. met en scène plus de 600 personnages brodés, 200 chevaux, une quarantaine de navires et plusieurs centaines d’animaux et figures mythologiques. Venez retrouver cette fresque médiévale unique au monde, pleine de rebondissements, d’espions et de héros, à Bayeux, au Musée de la Tapisserie. Plus de 900 ans après sa création, maintes fois cachée et sauvée des destructions, la Tapisserie de Bayeux continue de livrer ses secrets. Ce document unique au monde, chef d’œuvre du Moyen Age, est inscrit au registre «Mémoire du monde» de l’UNESCO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Bayeux Museum