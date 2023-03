Visite libre du musée de la Tapisserie de Bayeux Musée de la tapisserie de Bayeux Bayeux Catégories d’Évènement: Bayeux

Visite libre du musée de la Tapisserie de Bayeux

Samedi 13 mai, 20h00
Musée de la tapisserie de Bayeux

Dernière admission à 23h45. Visite audioguidée de la Tapisserie de Bayeux.

13 bis rue de Nesmond, 14400 Bayeux

Chef d'oeuvre médiéval réalisé au XIème siècle, la Tapisserie de Bayeux raconte sur près de 70 m de longueur la conquête du trône d'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Considérée comme la première bande dessinée de l'humanité, cette broderie de laine unique au monde, est inscrite au registre « Mémoire du monde » de l'UNESCO.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

