Voyagez dans le prestigieux passé séricicole des Cévennes, toutes les étapes de la fabrication du fil de soie sont présentées, et un film d'archive sur la sériciculture complète la visite. Au cours de la visite sont abordés : l'histoire de la soie en Cévennes, son essor et son déclin, Louis Pasteur et la pébrine, les conditions de travail dans les filatures et les mouvements sociaux au XIXe siècle, l'architecture de la soie avec les filatures, les magnaneries et la culture des mûriers. Musée de la soie Place du 8 mai, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort 30170 Gard Occitanie 04 30 67 26 94 http://www.museedelasoie-cevennes.com Le musée retrace le passé séricicole des Cévennes et s'attache à mettre en valeur un patrimoine qui participa du XIIIe au XXe siècle à l'identité cévenole.

Il offre la découverte de son élevage de vers à soie maintenu à tous les stades du cycle (d’avril à octobre) dans une magnanerie reconstituée, de ses machines ingénieuses et d’un magnifique savoir-faire.

Un film d’archive de 1925 sur la sériciculture complète la visite.

La boutique qui accueille l’espace vente des Soieries des Cévennes, propose aussi les créations originales d’artisans créateurs locaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

