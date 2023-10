Cet évènement est passé Visite libre du musée, et visite à la torche de l’hôtel particulier de Jean George, siège de la SAHC Musée de la Société archéologique et historique de la Charente, Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Visite libre du musée, et visite à la torche de l'hôtel particulier de Jean George, siège de la SAHC

Musée de la Société archéologique et historique de la Charente, Angoulême

Samedi 13 mai, 20h30

Entrée libre

Visite libre du musée, et visite à la torche de l'hôtel Jean George (milieu du XIXe siècle), siège de la SAHC

Musée de la Société archéologique et historique de la Charente, 44 rue de Montmoreau, 16000 Angoulême

Hôtel particulier du milieu du XIXe siècle. Collections d'archéologie et lapidaires romaines et médiévales, faïences, émaux du Moyen âge au XIXe siècle, etc.

Parkings Saint-Martial et du Champ de Mars à proximité

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

