portes ouvertes au Musée de la Sidérurgie

Musée de la Sidérurgie
Grande-Synthe, 16 septembre 2023

16 et 17 septembre
Entrée libre

Porte ouverte du Musée de la sidérurgie et son extension pour découvrir l'activité et l'histoire de la Sidérurgie sur notre littoral – visite libre et/ou commentée

Musée de la Sidérurgie
Centre Langevin rue Cortot – 59760 Grande-Synthe
Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France
03 28 27 84 10
http://www.ot-grandesynthe.fr

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

