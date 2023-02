Agriculture, élevage : l’Antiquité en héritage Musée de la Seine-et-Marne, 30 janvier 2023, Saint-Cyr-sur-Morin.

Agriculture, élevage : l’Antiquité en héritage 30 janvier – 30 juillet Musée de la Seine-et-Marne

Entrée incluse dans le droit d’entrée du musée (de 0 à 5€) ; accès sans réservation.

Pour cette nouvelle exposition, particulièrement dédiée au jeune public, le musée s’est associé au service départemental d’archéologie pour valoriser le patrimoine archéologique rural francilien.

Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin 77750 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « http://www.musee-seine-et-marne.fr »}, {« link »: « http://www.seine-et-marne.fr »}]

01 60 24 46 00 https://www.musee-seine-et-marne.fr/fr https://www.facebook.com/MuseeDeLaSeineEtMarne;https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/mdsm_77750/

Le temps de cette exposition, découvrez les activités agro-pastorales au fil des saisons grâce aux découvertes de l’archéologie et voyagez à travers le temps pour partager le quotidien des agriculteurs et éleveurs gallo-romains d’Île-de-France. Au programme : exposition d’outils provenant de fermes gauloises et gallo-romaines situées en Île-de-France et d’outils de la collection du musée de la Seine-et-Marne, présentation de la cave de Contrexéville en Lorraine, reconstitutions et découverte du laboratoire des sciences environnementales avec des ateliers de carpologie (étude des graines et des fruits) et d’archéozoologie (étude des restes animaux).

L’exposition a été spécialement conçue à destination des plus jeunes. On y trouve de nombreuses illustrations d’Astrid Amadieu (Past & Curious), des vidéos pédagogiques inédites d’Astrid Amadieu et de Claire Lacroix (Past & Curious), de courts films d’animation de l’INRAP et de Past & Curious permettant de comprendre les métiers de l’archéologie, ainsi que des dispositifs de médiation conçus par l’équipe du musée et ArkéoFabrik. L’exposition et la salle atelier du musée permettront aux plus jeunes de manipuler et de jouer à des jeux antiques comme les osselets, la marelle, la mosaïque ou encore le Loculus d’Archimède.

Tout au long de l’exposition, le musée de la Seine-et-Marne a également prévu plusieurs événements à destination du public : conférences, visites guidées, mais également spectacles et démonstrations d’artisanat. Pour les journées européennes de l’archéologie en juin 2023, un campement gaulois sera reconstitué dans le jardin pédagogique. Le musée a également travaillé avec une conteuse qui vous fera découvrir les Métamorphoses d’Ovide, œuvre majeure de l’Antiquité.

Découvrez la programmation du musée sur le site du musée : www.musee-seine-et-marne.fr. et sur celui du Département : www.seine-et-marne.fr

Par ailleurs, le musée départemental de la Seine-et-Marne s’associe avec le musée Bossuet de Meaux pour proposer au grand public une expérience de visite complète. Après la visite de l’exposition du musée de la Seine-et-Marne, le public pourra découvrir la vie urbaine à l’époque gallo-romaine au musée Bossuet grâce à un livret-jeux spécialement conçu pour découvrir les collections archéologiques du musée.

Commissariat général :

Guillaume Huitorel, archéologue spécialiste de l’Antiquité au Service Départemental d’Archéologie de Seine-et-Marne, Département de Seine-et-Marne

Commissariat scientifique :

Nicolas Bernigaud (Aix-Marseille Université, CEREGE) • Anaïs Berson (Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, UMR 7041 ArScAn) • Karine Boulanger (INRAP, EA 1132 Hiscant) • Stéphane Frère (INRAP, UMR 7209 AASPE) • Séverine Gauduchon (SAI78-92, UMR 7041 ArScAn) • Patrick Gouge (SDASM 77, UMR 7041 ArScAn) • Guillaume Huitorel (SDASM 77, UMR 7041 ArScAn) • Luc Leconte (INRAP, UMR 7041 ArScAn) • Véronique Matterne (CNRS, UMR 7209 AASPE) • Aurélie Salavert (MNHN, UMR 7209 AASPE) • Jean-Marc Séguier (INRAP, UMR 7041 ArScAn) et Françoise Toulemonde (UMR 7209 AASPE)

Conception de l’exposition :

Une exposition conçue par les équipes du Service départemental d’archéologie de Seine-et-Marne et du Musée de la Seine-et-Marne, illustrée par Astrid Amadieu (Past & Curious), avec des vidéos inédites d’Astrid Amadieu et de Claire Lacroix (Past & Curious).

Une exposition créée avec :

La Préfecture de la Région Île-de-France (DRAC, SRA)

La région Île-de-France

L’INRAP

La Préfecture de la région Grand Est (DRAC, SRA)

Le Musée de Préhistoire d’Île-de-France

Le Service Archéologique Interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine

Le Bureau du patrimoine archéologique du Département de Seine-Saint-Denis et l’archéosite de la Haute-Île

Past & Curious

Arkéofabrik



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T10:00:00+01:00

2023-07-30T17:30:00+02:00

Astrid Amadieu – Past & Curious