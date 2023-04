Jeu sans frontière musée de la rubanerie, 13 mai 2023, Comines.

Jeu sans frontière 13 et 14 mai musée de la rubanerie Gratuit sur inscription

Parcours pédestre guidé et jeux ludiques pour la famille

Du Musée de la Rubanerie à la Maison du patrimoine de Comines France, suivez le guide et préparez-vous à remonter le temps. Redécouvrez les paysages du quotidien au travers de défis amusants ! Allez à la rencontre de personnages insolites qui vous feront revivre les plus belles anecdotes transfrontalières. Cette balade ludique et inédite vous permettra d’appréhender l’histoire et le patrimoine de façon originale. Surprises, jeux et fous rires garantis ! À vivre en famille !

Petite collation et boissons prévues sur le parcours. En partenariat avec le Musée de la RubanerieDans le cadre du réseau Proscitec « Au-delà de nos frontières ». Avec la participation de la Symphonie l'Espérance.

Départ depuis le Musée de la Rubanerie, rue des Arts, Comines-Warneton.

Samedi 13 et dimanche 14 mai à 14h Durée 2h

Gratuit sur inscription auprès du Musée du ruban +32 56 58 77 68 ou info@larubanerie.be

Balade familiale pour tous

Le samedi 13 mai, à 20h, le musée propose une visite nocturne : laissez-vous guider et découvrez le fonctionnement des différents métiers à tisser, leur histoire et leurs mécanismes, à la lueur des bougies. Sur inscription auprès du musée. Dans le cadre de la Nuit des musées.

