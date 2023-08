Assistez à la conférence « Des jeux du cirque romains au football contemporain » Musée de la Romanité Nîmes, 17 septembre 2023, Nîmes.

Assistez à la conférence « Des jeux du cirque romains au football contemporain » Dimanche 17 septembre, 11h00 Musée de la Romanité Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Durée : 1h30. L’animation aura lieu dans l’auditorium du musée, accès par le jardin.

Les citoyens romains étaient-ils de grands sportifs ? La comparaison avec la Grèce amène à donner une réponse négative et c’est bien à tort car en réalité ils ont fait beaucoup de sport comme le montrent diverses sources anciennes.

En revanche, chacun sait que les Romains étaient passionnés par le spectacle des jeux du cirque et des courses de chars en particulier. Or, le mode d’organisation de celles-ci, et le statut des vedettes qu’étaient les cochers de quadriges évoquent notre football actuel et le sport-business.

Assistez à une conférence par Jean-Paul Thuillier, professeur émérite de l’École normale supérieure (Paris), auteur de plusieurs ouvrages sur le sport antique.

Musée de la Romanité 16 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 04 48 210 210 https://museedelaromanite.fr/ A Nîmes, face aux arènes bimillénaires, le musée de la romanité présente 25 siècles d’histoire à travers 5000 pièces archéologiques exceptionnelles mises en scène par 65 dispositifs multimédia dans une muséographie immersive (réalité augmentée, projections audiovisuelles monumentales, etc.).

Découvrez la vie dans une maison gauloise, puis les mosaïques romaines avec leurs décors muraux colorés reconstitués, les objets de la vie quotidienne, admirez les Arènes derrière le rempart exactement comme si vous étiez là il y a 2000 ans, et retracez l’influence de la romanité au fil des siècles. L’antique ville de Nemausus et ses plus beaux édifices n’auront plus de secret pour vous.

Bien plus qu’un musée, c’est un véritable lieu de vie ultra moderne qui s’offre à vous grâce à des espaces de séminaire, un restaurant avec vue sur les Arènes, un jardin archéologique, et surtout un superbe rooftop avec vue panoramique à 360° sur la ville. En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville ». Parking Indigo Arènes. Trambus : Ligne 1 – arrêt Musée de la Romanité ou Arènes (12min du parking relais A54). Train : Gare TGV Nîmes centre à 5min à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski