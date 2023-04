Une nuit des musées magique ! Musée de la Romanité, 13 mai 2023, Nîmes.

Une nuit des musées magique ! Samedi 13 mai, 20h00 Musée de la Romanité Gratuit et sans réservations

Les illusionnistes vous feront voyager dans un monde magique où tout est possible. Close-up, mentalisme, et magie numérique 2.0 seront au rendez-vous, et les collections du musées se révèleront de façon inattendue…

Musée de la Romanité 16 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie

Oubliez tous vos à priori sur l'archéologie et prenez part à un voyage unique au cœur de l'Antiquité, à la découverte de Nîmes, la « Rome française ». Grâce à des dispositifs multimédia novateurs, de la réalité augmentée ou encore des projections audiovisuelles monumentales, les exceptionnelles collections du musée, de même que la ville et ses plus beaux édifices, n'auront plus de secret pour vous. Bien plus qu'un musée, c'est un véritable lieu de vie qui s'offre à vous avec vue sur les Arènes, son jardin archéologique méditerranéen, et surtout son superbe toit-terrasse et sa vue panoramique incroyable sur la ville.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

