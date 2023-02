Musée de la Romanité MUSEE DE LA ROMANITE NIMES Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes

Musée de la Romanité MUSEE DE LA ROMANITE, 6 février 2023, NIMES. Musée de la Romanité MUSEE DE LA ROMANITE. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-12-31 10:00. Tarif : 9.0 à 9.0 euros. Billet valable à la date indiquée de 10h à 18h Gratuité : enfants moins de 7 ans, minimas sociaux, personnes en situation d’handicap + 1 acc., conférenciers nationaux, conservateurs, ICOM, Carte Ministère de la Culture, Journalistes, enseignants (visites préparatoires)Le musée est gratuit le 1er dimanche du mois (sauf en juillet et aout).Face aux Arènes de Nîmes, le Musée de la Romanité invite à vivre une expérience historique unique dans le sud de la France. 5000 pièces exceptionnelles, 65 dispositifs multimédia, 25 siècles d’histoire… Le visiteur s’aventure à la découverte de Nîmes, la Rome française. La visite débute autour du sanctuaire de la source, à l’origine de la ville, évoquée par les vestiges d’un fronton monumental qui orne l’atrium central du Musée. L’escalier majestueux à double révolution entraine le visiteur à l’époque gauloise, puis l’immerge au cœur de la vie quotidienne romaine, à la découverte de la ville et ses habitants il y a près de 2000 ans. Il traverse ensuite le Moyen Âge, jusqu’à l’époque contemporaine, pour découvrir l’extraordinaire influence de la Romanité au fil des siècles. Seul, en couple, en famille, entre amis, … le musée est adapté à tous les publics. Des livrets pédagogiques ont été conçus pour enfants, des visioguides sont disponibles en plusieurs langues et une riche programmation de visites guidées sur plusieurs thématiques sont proposées sur réservation. Dans son écrin d’architecture contemporaine imaginé par Elizabeth de Portzamparc, une toge de verre plissée dont les lames de verre évoquent une mosaïque, ce lieu de vie est à la fois musée scientifique et innovant, librairie boutique, restaurant panoramique à la carte signée par un chef deux étoiles, jardin méditerranéen, roof top à 360° qui offre une vue à couper le souffle sur les plus beaux joyaux nîmois. MUSEE DE LA ROMANITE EUR9.0 9.0 euros Votre billet est ici MUSEE DE LA ROMANITE NIMES BOULEVARD DES ARENES Gard Billet valable à la date indiquée de 10h à 18h Gratuité : enfants moins de 7 ans, minimas sociaux, personnes en situation d’handicap + 1 acc., conférenciers nationaux, conservateurs, ICOM, Carte Ministère de la Culture, Journalistes, enseignants (visites préparatoires) Le musée est gratuit le 1er dimanche du mois (sauf en juillet et aout). Face aux Arènes de Nîmes, le Musée de la Romanité invite à vivre une expérience historique unique dans le sud de la France. 5000 pièces exceptionnelles, 65 dispositifs multimédia, 25 siècles d’histoire… Le visiteur s’aventure à la découverte de Nîmes, la Rome française. La visite débute autour du sanctuaire de la source, à l’origine de la ville, évoquée par les vestiges d’un fronton monumental qui orne l’atrium central du Musée. L’escalier majestueux à double révolution entraine le visiteur à l’époque gauloise, puis l’immerge au cœur de la vie quotidienne romaine, à la découverte de la ville et ses habitants il y a près de 2000 ans. Il traverse ensuite le Moyen Âge, jusqu’à l’époque contemporaine, pour découvrir l’extraordinaire influence de la Romanité au fil des siècles. Seul, en couple, en famille, entre amis, … le musée est adapté à tous les publics. Des livrets pédagogiques ont été conçus pour enfants, des visioguides sont disponibles en plusieurs langues et une riche programmation de visites guidées sur plusieurs thématiques sont proposées sur réservation. Dans son écrin d’architecture contemporaine imaginé par Elizabeth de Portzamparc, une toge de verre plissée dont les lames de verre évoquent une mosaïque, ce lieu de vie est à la fois musée scientifique et innovant, librairie boutique, restaurant panoramique à la carte signée par un chef deux étoiles, jardin méditerranéen, roof top à 360° qui offre une vue à couper le souffle sur les plus beaux joyaux nîmois. .2023-12-31. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu MUSEE DE LA ROMANITE Adresse BOULEVARD DES ARENES Ville NIMES Tarif 9.0-9.0 lieuville MUSEE DE LA ROMANITE NIMES Departement Gard

MUSEE DE LA ROMANITE NIMES Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/

Musée de la Romanité MUSEE DE LA ROMANITE 2023-02-06 was last modified: by Musée de la Romanité MUSEE DE LA ROMANITE MUSEE DE LA ROMANITE 6 février 2023 Musée de la Romanité Nîmes

NIMES Gard