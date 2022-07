Atelier autour du papier Musée de la Romanche Livet-et-Gavet Catégories d’évènement: Isère

Atelier autour du papier Musée de la Romanche, 17 septembre 2022, Livet-et-Gavet. Atelier autour du papier 17 et 18 septembre Musée de la Romanche

Entrée libre

Atelier d’origami autour de la forêt Musée de la Romanche Route des Alpes, 38220 Livet-et-Gavet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Livet-et-Gavet 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

04 76 68 42 00 Géologie alpine et industrie métallurgique du XIVe au XXe siècle sont les deux thématiques développées par le musée. Découvrez l’art du pliage de livre et des origamis autour de la forêt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 musée de la romanche

