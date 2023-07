Visite guidée de l’exposition temporaire « Nos éclaireuses – Femmes et modernité autour de l’oeuvre d’Amélie Beaury-Saurel » Musée de La Roche-sur-Yon – Espace Malraux La Roche-sur-Yon, 16 septembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Visite guidée de l’exposition temporaire Nos éclaireuses – Femmes et modernité autour de l’oeuvre d’Amélie Beaury-Saurel

Née à Barcelone en 1848, Amélie Beaury-Saurel épouse Rodolphe Julian, fondateur d’une école parisienne de peinture et de sculpture. Cette école novatrice permet aux femmes de suivre des enseignements. Rapidement, Amélie s’occupe de l’atelier des femmes tout en continuant sa carrière de portraitiste.

Au Salon de Paris en 1914, Amélie Beaury-Saurel expose un tableau intitulé Nos éclaireuses. Celui-ci présente sept pionnières, comme la poétesse Lucie Delarue-Mardrus, l’aviatrice Hélène Dutrieu, l’avocate Suzanne Grumberg et la peintre Marguerite Vervoort.

Le musée de La Roche-sur-Yon conserve la peinture fascinante d’une de ces pionnières. Amélie Beaury-Saurel met en scène une femme résolument moderne, en costume masculin, tenant fermement le guidon de sa bicyclette. A partir de cette œuvre et de son étude préparatoire, récemment acquise, l’exposition s’intéressera à la représentation des femmes dans la modernité.

Exposition jusqu’au 29 octobre 2023.

Musée de La Roche-sur-Yon – Espace Malraux 17 rue du président de Gaulle 85000 La Roche-sur-Yon

Dans l’attente de l’ouverture du nouveau musée dans les locaux de l’ancien conservatoire (place Napoléon), prévue en 2028, la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé d’établir son musée municipal dans l’ex-école Malraux.

À travers ce projet, plusieurs objectifs se dessinent :

Conserver le lien avec les Yonnais.

Valoriser les collections du musée à travers un parcours permanent et des expositions temporaires.

Poursuivre l’action pédagogique dans un lieu dédié, vivant, chaleureux et accessible à tous.

Trois salles, une galerie et une mezzanine accueillent des collections permanentes. Elles mettent en lumière les fonds importants du musée municipal représentés par les artistes Benjamin Rabier et Paul Baudry. Une salle supplémentaire est dédiée aux expositions temporaires.

S’inspirant de la vocation première du lieu (l’école), le nouveau musée municipal met au cœur de son projet culturel la pédagogie et l’accueil du jeune public à travers des espaces et des activités dédiés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

