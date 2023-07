Visite sur le parcours de Paul Baudry (1828-1886) à travers des lectures de lettres de l’artiste yonnais à ses parents Musée de La Roche-sur-Yon – Espace Malraux La Roche-sur-Yon, 16 septembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Visite sur le parcours de Paul Baudry (1828-1886) à travers des lectures de lettres de l’artiste yonnais à ses parents 16 et 17 septembre Musée de La Roche-sur-Yon – Espace Malraux Réservation conseillée

Visite sur le parcours de Paul Baudry (1828-1886) à travers des lectures de lettres de l’artiste yonnais à ses parents.

Musée de La Roche-sur-Yon – Espace Malraux 17 rue du président de Gaulle 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 centre-ville Vendée Pays de la Loire 0251474835 https://www.larochesuryon.fr/musee-malraux/ https://www.facebook.com/museelarochesuryon [{« type »: « phone », « value »: « 0251474835 »}] Musée de La Roche-sur-Yon – Espace Malraux: musée d’art de la ville.

Dans l’attente de l’ouverture du nouveau musée dans les locaux de l’ancien conservatoire (place Napoléon), prévue en 2028, la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé d’établir son musée municipal dans l’ex-école Malraux.

À travers ce projet, plusieurs objectifs se dessinent :

Conserver le lien avec les Yonnais.

Valoriser les collections du musée à travers un parcours permanent et des expositions temporaires.

Poursuivre l’action pédagogique dans un lieu dédié, vivant, chaleureux et accessible à tous.

Trois salles, une galerie et une mezzanine accueillent des collections permanentes. Elles mettent en lumière les fonds importants du musée municipal représentés par les artistes Benjamin Rabier et Paul Baudry. Une salle supplémentaire est dédiée aux expositions temporaires.

S’inspirant de la vocation première du lieu (l’école), le nouveau musée municipal met au cœur de son projet culturel la pédagogie et l’accueil du jeune public à travers des espaces et des activités dédiés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Archives municipales de La Roche-sur-Yon