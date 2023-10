Jeu de piste familial au Musée de la Révolution française Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille Vizille, 13 mai 2023, Vizille.

Jeu de piste familial au Musée de la Révolution française Samedi 13 mai, 10h00, 13h30 Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille Entrée libre

La famille Lecocq a perdu son adorable chien, qui est parti en courant dans les dédales du musée. Pouvez-vous les aider à le retrouver ?

Musée de la Révolution française

Gratuit | A partir de 7 ans | Renseignements au 04 76 68 07 35

Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.domaine-vizille.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Domaine-de-Vizille-Mus%C3%A9e-de-la-R%C3%A9volution-fran%C3%A7aise/127374833987241 Le plus important château du Dauphiné est l’ancienne demeure des ducs de Lesdiguières (XVIIe siècle) et résidence d’été des présidents de la République (1925-1960). C’est aussi dans ce château que s’est réunie le 21 juillet 1788 l’assemblée des trois ordres du Dauphiné, qui réclama des réformes et la convocation des États généraux, scellant le destin du château aujourd’hui Musée de la Révolution française.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00

2023-05-13T13:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

© Domaine de Vizille – Musée de la Révolution française