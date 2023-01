Ouverture Musée de la Résistance Musée de la Résistance Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

retrouvez les date d’ouverture du Musée de la Résistance en janvier et en février 2023. Musée de la Résistance 4 RUE ANDRE MALRAUX 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre [{« link »: « mailto:musee.resistance@bbox.fr »}] Les Amis du Musée de la Résistance vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette année 2023.

Le musée sera ouvert uniquement sur rendez-vous en janvier et février en joignant le 06.84.06.06.60 ou le 03.86.57.77.38. ou par mail au musee.resistance@bbox.fr

La réouverture des jeudis de 15h à 17h30 se fera le jeudi 2 mars.

