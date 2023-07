Visite libre d’un musée consacré au maquis de Georges Guingouin Musée de la Résistance Peyrat-le-Château, 16 septembre 2023, Peyrat-le-Château.

Visite libre d’un musée consacré au maquis de Georges Guingouin 16 et 17 septembre Musée de la Résistance Gratuit. Entrée libre.

À la découverte du maquis de Georges Guingouin : découvrez l’engagement de Georges Guingouin, « figure de la Résistance », la naissance et les actions du maquis, mais aussi les drames de Tulle et Oradour sur Glane, ainsi que les camps d’internements en Haute-Vienne et les camps de concentration et d’extermination nazis. Vous pourrez aussi découvrir la reconstitution de la reddition des Allemands à Limoges.

Des bénévoles de l’association seront présents pour vous orienter et répondre à vos questions.

Musée de la Résistance Avenue de la Tour, 87470 Peyrat-le-Château Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le musée de la première brigade de la marche limousine des FTPF du colonel Georges Guingouin, vous présente, à travers trois salles d’exposition, différents objets, armes, photos, en relation avec le maquis (mouvement de résistance) de Georges Guingouin. Ils abordent la naissance et le prolongement du maquis, les actions de la Résistance (les pamphlets, les sabotages, etc.), les réunions du Mont-Gargan ou le rôle des femmes dans la Résistance. Les crimes (meurtres) nazis en Limousin (le Tulle, Oradour-sur-Glane) sont également évoqués, ainsi que la Libération de Limoges. La troisième chambre évoque principalement les camps nazis, les camps d’internement français et la milice. Route D940, axe Bourganeuf – Eymoutiers. Petit parking près du musée.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Association des Créateurs et Amis du Musée de la Résistance de Peyrat