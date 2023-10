Visite du musée de la Résistance Musée de la résistance Peyrat-le-Château, 13 mai 2023, Peyrat-le-Château.

A la découverte du maquis de Georges Guingouin

A travers les différentes salles d’expositions, découvrez l’engagement de G. Guingouin, « figure de la Résistance », la naissance et les actions du maquis, les drames de Tulle et Oradour sur Glane, les camps d’internements en Haute-Vienne et les camps de concentration et d’extermination nazis. Vous pourrez aussi découvrir la reconstitution de la reddition des Allemands à Limoges et visionner le documentaire « Première Brigade » qui offre le témoi-gnage de compagnons du maquis.

Des bénévoles de l’association du musée seront présents pour vous orienter et répondre à vos questions.

Rdv de 18h30 à 21h30, pour une visite libre et gratuite.

Renseignements :

associationmuseepeyrat@gmail.com / www.musee-resistance-peyrat.fr

Musée de la résistance Avenue de la Tour, 87470 Peyrat-le-Château Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:associationmuseepeyrat@gmail.com »}, {« link »: « http://www.musee-resistance-peyrat.fr »}] A travers 3 salles d’expositions, découvrez le Musée de la Première Brigade de Marche Limousine des FTPF du Colonel Georges Guingouin.

