Visite libre du musée de la Résistance en Morvan 16 et 17 septembre Musée de la Résistance / Maison du Parc Entrée libre

Venez découvrir la nouvelle muséographie du musée de la Résistance en Morvan.

Cette année, le musée de la Résistance fête son 40e anniversaire.

Pour l’occasion, l’ensemble de la scénographie a été totalement rénové et modernisé. Un nouveau musée est à découvrir pour comprendre l’histoire de la Résistance, et notamment des maquis, dans le Morvan, durant la Seconde Guerre mondiale.

Inauguré le 26 juin 1983 par François Mitterrand, le musée de la Résistance en Morvan est l'œuvre d'historiens de l'Université de Bourgogne et d'anciens résistants. Il appartient depuis 2015 à l'association du musée de la Résistance nationale et fait partie du réseau des musées de la Résistance du Massif central. Situé au sein de la Maison du Parc naturel régional du Morvan, le musée permet de comprendre le rôle et l'importance de la Résistance dans la région, durant la Seconde Guerre mondiale, et notamment l'action des maquis. Grâce à sa collection importante, le musée offre une proximité avec l'histoire. De nombreux objets, documents d'archives, matériels, photographies, armes, sont présentés à travers trois salles : Occupation, Résistance, Libération et mémoire. Un portrait de la « Galerie numérique » du Morvan, au cœur de la visite, plonge le visiteur dans l'univers de la vie dans les maquis.

© Musée de la Résistance en Morvan