Entre Ombre et Lumière, les Femmes à l’Epreuve de la Grande Guerre Musée de la Résistance Limoges, 14 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Toutes les classes sociales sont sollicitées pour faire fonctionner le pays et répondre à cette situation inédite. De la haute bourgeoisie aux plus modestes paysannes, en passant par les ouvrières, les infirmières, toutes trouvent une activité. Souvent, elles entrent dans l’univers masculin en franchissant la ligne rouge à laquelle leur genre les assignait. Par nécessité, elles conduisent, distribuent le courrier, tournent les obus, labourent, coupent la vigne…Les femmes démontrent leurs capacités. Leur présence plus nombreuse dans la sphère publique et leur rôle préparent l’évolution des mentalités au sein de la société. Le regard masculin commence à changer. En 1919, elles ont gagné une nouvelle place dans la communauté nationale façonnée par le patriarcat. Tout retour en arrière devient très difficile..

2023-10-14 fin : 2024-04-08

Musée de la Résistance Rue Neuve Saint-Étienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



All social classes were called upon to keep the country running and respond to this unprecedented situation. From the upper bourgeoisie to the most modest peasant women, from workers to nurses, they all found a job. Often, they entered the male world by crossing the red line to which their gender assigned them. Out of necessity, they drove, delivered mail, turned shells, ploughed, cut vines… Women demonstrated their abilities. Their increasing presence in the public sphere and their role in it are paving the way for a change in social attitudes. The male gaze began to change. By 1919, women had won a new place in a national community shaped by patriarchy. It became very difficult to turn back the clock.

Todas las clases sociales fueron llamadas a mantener el país en funcionamiento y responder a esta situación sin precedentes. Desde la alta burguesía hasta las campesinas más modestas, desde las obreras hasta las enfermeras, todas encontraron un trabajo. A menudo, entraron en el mundo masculino traspasando la línea roja a la que las destinaba su género. Por necesidad, condujeron coches, repartieron correo, voltearon conchas, araron, cortaron viñas, etc. Las mujeres demostraron sus capacidades. Su mayor presencia en la esfera pública y su papel abrieron el camino a un cambio de mentalidad en la sociedad. La mirada masculina empieza a cambiar. En 1919, las mujeres se habían ganado un nuevo lugar en una comunidad nacional moldeada por el patriarcado. Se hizo muy difícil dar marcha atrás.

Alle Gesellschaftsschichten sind gefordert, um das Land am Laufen zu halten und auf diese neuartige Situation zu reagieren. Von der Oberschicht über die Arbeiterinnen und Krankenschwestern bis hin zu den einfachen Bäuerinnen finden alle eine Beschäftigung. Oftmals betreten sie die Welt der Männer, indem sie die rote Linie überschreiten, die ihnen ihr Geschlecht zugewiesen hatte. Aus der Not heraus fahren sie Auto, tragen die Post aus, drehen die Granaten, pflügen, schneiden die Reben… Frauen beweisen ihre Fähigkeiten. Ihre zunehmende Präsenz in der Öffentlichkeit und ihre Rolle bereiten den Mentalitätswandel in der Gesellschaft vor. Der männliche Blick beginnt sich zu verändern. Bis 1919 hatten sie einen neuen Platz in der patriarchalisch geprägten nationalen Gemeinschaft erobert. Eine Rückkehr in die Vergangenheit wird sehr schwierig.

