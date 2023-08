Un Chemin de Dame Musée de la Résistance Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 18h30

En débarrassant le grenier familial, une jeune femme découvre des correspondances, des affiches, des photos, et surtout le journal de guerre de son arrière-grand-père. Ces découvertes la plongent cent ans plus tôt, dans la peau de son arrière-grand-mère Joséphine pendant la 1re Guerre mondiale.

De la mobilisation générale jusqu’au retour des poilus, Joséphine raconte ces quatre années qui ont bouleversé sa vie et celle de son mari. Entre l’engagement à l’effort de guerre, le quotidien rythmé par les nouvelles du front et l’attente des permissions, la vie de Joséphine dépeint l’autre guerre, celle de l’arrière, menée par les femme

Tarif : Entrée libre et gratuite.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 19:30:00. EUR.

Musée de la Résistance Rue Neuve Saint-Étienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 6:30 p.m

While clearing out the family attic, a young woman discovers correspondence, posters, photos and, above all, her great-grandfather’s war diary. These discoveries plunge her into the life of her great-grandmother Joséphine a hundred years earlier, during the First World War.

From general mobilization to the return of the poilus, Joséphine recounts the four years that changed her life and that of her husband. Between her commitment to the war effort, her daily routine punctuated by news from the front and the wait for leave, Joséphine’s life depicts the other war, that of the rear, fought by women

Price: Free admission

A las 18.30 h

Durante la limpieza del desván familiar, una joven descubre correspondencia, carteles, fotos y, sobre todo, el diario de guerra de su bisabuelo. Estos descubrimientos la sumergen en la vida de su bisabuela Joséphine cien años antes, durante la Primera Guerra Mundial.

Desde la movilización general hasta el regreso de los poilus, Joséphine relata los cuatro años que trastornaron su vida y la de su marido. Entre su compromiso con la guerra, su vida cotidiana marcada por las noticias del frente y la espera del permiso, la vida de Joséphine retrata la otra guerra, la de atrás, la de las mujeres

Entrada: Gratuita

Um 18:30 Uhr

Beim Entrümpeln des Dachbodens ihrer Familie entdeckt eine junge Frau Korrespondenzen, Plakate, Fotos und vor allem das Kriegstagebuch ihres Urgroßvaters. Diese Entdeckungen versetzen sie hundert Jahre früher in die Rolle ihrer Urgroßmutter Joséphine während des Ersten Weltkriegs.

Von der allgemeinen Mobilmachung bis zur Rückkehr der Poilus erzählt Joséphine von diesen vier Jahren, die ihr Leben und das ihres Mannes auf den Kopf gestellt haben. Zwischen dem Einsatz für die Kriegsanstrengungen, dem Alltag, der von den Nachrichten von der Front bestimmt wird, und dem Warten auf den Urlaub schildert Josephines Leben den anderen Krieg, den Krieg hinter der Front, der von den Frauen geführt wird

Tarif: Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Limoges Métropole