Conférence – Pierre Dac, un français libre dans un Londres bombardé Musée de la Resistance Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 18h30.

Après deux tentatives d’évasion et deux séjours en prison, le chansonnier Pierre Dac réussit à gagner l’Angleterre en novembre 1943. Il intègre alors l’équipe de l’émission « Les Français parlent aux Français ».

Aux côtés de Maurice Schumann, de Pierre Dourdan et des autres ténors de la BBC, il saura par la voix des ondes participer avec humour et intelligence à la grande marche vers la victoire. C’est à ce micro que Pierre Dac répondra aux chefs de la collaboration comme Philippe Henriot ou Jean Hérold Paquis. La voix des ondes deviendra vite « La guerre des ondes » grâce à l’immense talent du directeur de L’Os à moelle. Pierre Dac, de son micro, refusera la défaite et résistera depuis les studios de Bush House à l’aigle nazi. Une belle épopée en perspective !

Entrée libre et gratuite.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 19:30:00. .

Musée de la Resistance Rue Neuve Saint-Étienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 6:30pm.

After two escape attempts and two periods in prison, singer-songwriter Pierre Dac managed to reach England in November 1943. There, he joined the team behind « Les Français parlent aux Français ».

Alongside Maurice Schumann, Pierre Dourdan and the other tenors of the BBC, he was able to use the voice of the airwaves to participate, with humor and intelligence, in the great march towards victory. It was at this microphone that Pierre Dac responded to collaborationist leaders such as Philippe Henriot and Jean Hérold Paquis. La voix des ondes » soon became « La guerre des ondes », thanks to the immense talent of the director of L’Os à moelle. Pierre Dac, from his microphone, refused defeat and resisted the Nazi eagle from the Bush House studios. A wonderful epic!

Free admission

A las 18.30.

Tras dos intentos de fuga y dos periodos en prisión, el cantautor Pierre Dac consigue llegar a Inglaterra en noviembre de 1943. Allí se une al equipo del programa « Les Français parlent aux Français ».

Junto a Maurice Schumann, Pierre Dourdan y otras estrellas de la BBC, participa con humor e inteligencia en la gran marcha hacia la victoria. Fue en este micrófono donde Pierre Dac respondió a los líderes de la colaboración, como Philippe Henriot y Jean Hérold Paquis. La voix des ondes » pronto se convirtió en « La guerre des ondes », gracias al inmenso talento del director de L’Os à moelle. Pierre Dac, con su micrófono, rechazó la derrota y plantó cara al águila nazi desde los estudios de la Casa Bush. ¡Qué historia tan épica!

Entrada gratuita

Um 18:30 Uhr

Nach zwei Fluchtversuchen und zwei Gefängnisaufenthalten gelang es dem Chansonnier Pierre Dac im November 1943, nach England zu gelangen. Dort wurde er in das Team der Sendung « Les Français parlent aux Français » aufgenommen.

An der Seite von Maurice Schumann, Pierre Dourdan und den anderen Tenören der BBC konnte er über den Äther mit Humor und Intelligenz am großen Marsch zum Sieg teilnehmen. An diesem Mikrofon antwortete Pierre Dac den Führern der Kollaboration wie Philippe Henriot oder Jean Hérold Paquis. Die Stimme der Wellen wird dank des immensen Talents des Direktors von L’Os à moelle schnell zu « La guerre des ondes » (Der Krieg der Wellen). Pierre Dac verweigerte mit seinem Mikrofon die Niederlage und leistete von den Studios in Bush House aus Widerstand gegen den Nazi-Adler. Ein schönes Epos in Aussicht!

Freier Eintritt

