Serious Game Musée de la Résistance Limoges, 1 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 11h, 15h et 16h30.

Durée 1h.

» S’évader du stalag »

Prisonnier de guerre, vous êtes envoyé dans un Stalag en Allemagne. Vous avez entendu des rumeurs sur ce Stalag et sur un mystérieux conseil disciplinaire qui juge les prisonniers de guerre. Des soldats allemands vous emmènent dans une cellule en vous disant que dans 1 heure vous passerez devant le conseil militaire. Que se passera-t-il après ce jugement ? Réussirez-vous à vous évader du Stalag avant que les officiers viennent vous chercher ? Trouvez les indices laissés par d’anciens prisonniers et évadez-vous de ce camp au plus vite !

À partir de 12 ans.

Réservations obligatoire par mail ou par téléphone (en lien)..

2023-10-01

Musée de la Résistance Rue Neuve Saint-Étienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 11 a.m., 3 p.m. and 4:30 p.m.

Duration 1h.

« Escape from the Stalag

As a prisoner of war, you are sent to a Stalag in Germany. You’ve heard rumors about this Stalag and about a mysterious disciplinary board that judges prisoners of war. German soldiers take you to a cell and tell you that in 1 hour you’ll be brought before the military council. What happens after the trial? Will you manage to escape from the Stalag before the officers come for you? Find the clues left by former prisoners and escape the camp as quickly as possible!

Ages 12 and up.

Reservations required by e-mail or telephone (link).

A las 11 h, a las 15 h y a las 16.30 h.

Duración 1 hora.

« Fuga del Stalag

Como prisionero de guerra, te envían a un Stalag en Alemania. Has oído rumores sobre este Stalag y sobre un misterioso consejo disciplinario que juzga a los prisioneros de guerra. Los soldados alemanes te llevan a una celda y te dicen que dentro de 1 hora comparecerás ante el consejo militar. ¿Qué pasará después del juicio? ¿Conseguirás escapar del Stalag antes de que los oficiales vengan a por ti? Encuentra las pistas dejadas por los antiguos prisioneros y escapa del campo lo antes posible

Para niños a partir de 12 años.

Reserva previa por correo electrónico o teléfono (enlace).

Um 11 Uhr, 15 Uhr und 16.30 Uhr.

Dauer 1 Stunde.

« Flucht aus dem Stalag »

Als Kriegsgefangener werden Sie in ein Stalag in Deutschland geschickt. Sie haben Gerüchte über dieses Stalag und einen mysteriösen Disziplinarrat gehört, der über Kriegsgefangene urteilt. Deutsche Soldaten bringen Sie in eine Zelle und sagen Ihnen, dass Sie in einer Stunde vor den Militärrat treten werden. Was wird nach diesem Urteil passieren? Wird es Ihnen gelingen, aus dem Stalag zu fliehen, bevor Sie von den Offizieren abgeholt werden? Finde die Hinweise, die ehemalige Gefangene hinterlassen haben, und fliehe so schnell wie möglich aus diesem Lager!

Ab 12 Jahren.

Reservierungen per E-Mail oder Telefon (Link) erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Limoges Métropole