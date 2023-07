Journée du patrimoine 2023 – Musée de la Résistance Musée de la Résistance Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Expositions 10 à 99 ans :

« Spirou, une enfance sous l’Occupation »

« Guy de Montlaur (1918-1977) : des commandos Kieffer à la peinture expressionniste ».

Toute la journée (+ de 18ans) :

Visite libre « chantons sous les bombes » vol 1 & 2 à l’aide de votre smartphone connecté et de vos écouteurs. (Possibilité d’emprunter un casque à l’accueil).

Toute la journée – « Résistances en poche » (8-13 ans) :

JEU : Quiz avec smartphone connecté.

A 10h / 14h / 16h (1h) – Escape Game « S’évader du Stalag » (à partir de 12ans)

Trouvez les indices laissés par d’anciens prisonniers et évadez-vous de ce camp au plus vite !

Gratuit. Entrée libre sous réserve des places disponibles. Pour plus d’informations, prenez contact au : 05 55 45 84 42.

Toute la journée :

Rencontrez et discutez avec les anciens combattants sur le parcours de votre visite..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Musée de la Résistance Rue Neuve Saint-Étienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibitions 10 to 99 years :

spirou, une enfance sous l’Occupation » (« Spirou, a childhood under the Occupation »)

« Guy de Montlaur (1918-1977): from Kieffer commandos to expressionist painting ».

All day (over 18s):

Free tour « chantons sous les bombes » vol 1 & 2 using your connected smartphone and headphones. (Headphones can be borrowed from reception).

All day – « Résistances en poche » (8-13 years) :

GAME: Quiz with connected smartphone.

10 am / 2 pm / 4 pm (1h) – Escape Game « Escape from the Stalag » (ages 12 and up)

Find the clues left by former prisoners and escape the camp as quickly as possible!

Free admission. Free admission subject to availability. For further information, please call: 05 55 45 84 42.

All day long:

Meet and chat with veterans along the route of your visit.

Exposiciones de 10 a 99 años :

« Spirou, une enfance sous l’Occupation » (Spirou, una infancia bajo la Ocupación)

« Guy de Montlaur (1918-1977): de los comandos Kieffer a la pintura expresionista ».

Todo el día (mayores de 18 años):

Visita no acompañada « Cantando bajo las bombas » vol 1 y 2 utilizando su smartphone conectado y auriculares. (Los auriculares pueden prestarse en recepción).

Todo el día – « Résistances en poche » (8-13 años) :

JUEGO: Quiz con smartphone conectado.

A las 10 h / 14 h / 16 h (1 hora) – Juego de Escape « Escape from the Stalag » (a partir de 12 años)

Encuentra las pistas dejadas por los antiguos prisioneros y escapa del campo lo más rápido posible

Entrada gratuita. Entrada gratuita sujeta a disponibilidad. Para más información, póngase en contacto con: 05 55 45 84 42.

Durante todo el día:

Conozca y charle con veteranos a lo largo de la ruta de su visita.

Ausstellungen 10 bis 99 Jahre :

» Spirou, eine Kindheit unter der Besatzung »

« Guy de Montlaur (1918-1977): von den Kieffer-Kommandos zur expressionistischen Malerei ».

Den ganzen Tag über (ab 18 Jahren) :

Freie Besichtigung « chantons sous les bombes » Vol. 1 & 2 mithilfe Ihres vernetzten Smartphones und Ihrer Kopfhörer. (Kopfhörer können am Empfang ausgeliehen werden).

Den ganzen Tag über – « Résistances en poche » (8-13 Jahre) :

SPIEL: Quiz mit angeschlossenem Smartphone.

Um 10 Uhr / 14 Uhr / 16 Uhr (1 Stunde) – Escape Game « Flucht aus dem Stalag » (ab 12 Jahren)

Finden Sie die von ehemaligen Gefangenen hinterlassenen Hinweise und fliehen Sie so schnell wie möglich aus diesem Lager!

Die Teilnahme ist kostenlos. Freier Eintritt unter Vorbehalt der verfügbaren Plätze. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 05 55 45 84 42.

Den ganzen Tag lang :

Treffen und diskutieren Sie mit Veteranen auf der Route Ihres Besuchs.

Mise à jour le 2023-07-16 par OT Limoges Métropole