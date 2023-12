Madeleine Riffaud, Résistante Musée de la Résistance Limoges, 22 janvier 2024, Limoges.

Exposition qui propose de suivre le parcours exceptionnel de Madeleine Riffaud pendant et après-guerre.

Encore mineure quand elle arrive à Paris, cette jeune fille rallie un groupe de résistants étudiants. En 1944, elle rejoint la lutte armée. Arrêtée, torturée et plusieurs fois condamnée à mort, elle est de retour à temps pour se battre aux côtés de ses hommes et libérer la capitale.

Après la Libération, elle rencontre Vercors, Pablo Picasso et Paul Eluard avec qui elle noue une formidable amitié. Impressionné par son talent littéraire, ce dernier l’encourage à écrire. Devenue poétesse et écrivaine, elle entame une carrière de journaliste, part en Indochine, en Algérie puis au Vietnam pour dénoncer le colonialisme, témoigner de l’esprit de résistance et raconter la lutte pour la liberté.

Exposition réalisée à partir de la bande-dessinée « Madeleine, Résistante » co-écrite par Jean-Louis Morvan et Madeleine Riffaud et illustrée par Dominique Bertail (éditions Dupuis, 2021)..

