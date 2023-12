Visite Flash Musée de la Résistance Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Visite Flash Musée de la Résistance Limoges, 12 janvier 2024, Limoges. Visite Flash 12 et 26 janvier 2024 Musée de la Résistance Tarif 1€ + droit d’entrée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T12:30:00+01:00 – 2024-01-12T13:15:00+01:00

Visite Flash Entre ombre et lumière, les femmes à l'épreuve de la grande guerre (1914-1918) Visites guidées et organisées par le musée de la résistance à des horaires atypiques. Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges 87000

