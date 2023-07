« ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE, LES FEMMES À L’ÉPREUVE DE LA GRANDE GUERRE (1914-1918) » Musée de la Résistance Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

« ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE, LES FEMMES À L'ÉPREUVE DE LA GRANDE GUERRE (1914-1918) » À l'été 1914, alors que les hommes étaient mobilisés pour la guerre, la France découvrait l'autre moitié de sa population : celle des femmes. Toutes les classes sociales sont sollicitées pour faire fonctionner le pays et répondre à cette situation inédite. De la haute bourgeoisie aux plus modestes paysannes, en passant par les ouvrières, les infirmières, toutes trouvent une activité. Souvent, elles entrent dans l'univers masculin en franchissant la ligne rouge à laquelle leur genre les assignait. Par nécessité, elles conduisent, distribuent le courrier, tournent les obus, labourent, coupent la vigne…Les femmes démontrent leurs capacités. Leur présence plus nombreuse dans la sphère publique et leur rôle préparent l'évolution des mentalités au sein de la société. Le regard masculin commence à changer. En 1919, elles ont gagné une nouvelle place dans la communauté nationale façonnée par le patriarcat. Tout retour en arrière devient très difficile.

