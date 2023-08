JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2023 Musée de la Résistance Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

EXPOSITIONS

« Guy de Montlaur, du commando Kieffer à la peinture expressionniste »

« Spirou, une enfance sous l’occupation »

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE À 10H00 ET 14H00 DANS LE MUSÉE

SERIOUS GAME

« S’évader du Stalag »

Prisonnier de guerre, vous êtes envoyé dans un Stalag en Allemagne. Des soldats allemands vous emmènent dans une cellule en vous disant que dans 1 heure vous passerez devant le conseil militaire. Réussirez-vous à vous évader du Stalag avant que les officiers viennent vous chercher ? Trouvez les indices laissés par d’anciens prisonniers et évadez-vous de ce camp au plus vite !

Durée 1h

À partir de 12 ans

Sur réservation au 05 55 45 84 42 ou alexandra.moreau@limoges.fr

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE À 16H00 – SALLE SIMONE VEIL

SPECTACLE THÉATRE

» Café Résistance «

Lecture théâtralisée par Jocelyne Alcaraz, du récit d’Eckhardt Momber. Ce spectacle met à l’honneur 5 portraits de femmes résistantes : Suzanne Raparie, employée de la poste à Saint-Flour ; Berthie Albrecht, féministe, compagne d’Henry Frenay et co-fondatrice du journal Combat ; Claire Chevrillon qui, en vacances dans la zone libre, glisse un peu par divertissement dans la clandestinité ; Germaine Tillon, déportée à Ravensbrück qui écrit et fait jouer par ses compagnes d’infortunes une opérette d’humour noir et Madeleine Riffaud qui refuse d’abattre les soldats allemands qui se sont rendus.

Durée 1h

À partir de 10 ans

SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 9H À 18H

Le musée de la Résistance hors-les-murs

Le musée participera à la manifestation « Français…Voici notre campement 39-45 » organisée par l’association des Amis de Bellegarde. Venez découvrir quelques objets du musée de la Résistance et participez aux ateliers morse, imprimerie clandestine et codes secrets.

Rendez-vous au 41 avenue du Général Chambe à Limoges. (Près de l’aéroport de Limoges-Bellegarde).

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Des associations d’anciens combattants, comme l’association des Amis du Musée seront présentes dans le parcours permanent du musée. Vous pourrez discuter et acheter leurs livres.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Festival des jeux

À 10H00 ET À 15H00

Le musée s’associe au Festival des jeux organisé par la Cité du jeu – ludothèque de Limoges.

Venez jouer au jeu de société « Réseaux » conçu par le musée de la Résistance et au jeu « Mémoire 44 »

À partir de 12 ans,

Durée 2 heures

Réservations au 05 55 45 84 42 ou alexandra.moreau@limoges.fr

VISITES EN AUTONOMIE

*Chantons sous les bombes volume 1 et 2

Cette visite se fait à l’aide de votre smartphone connecté et de vos écouteurs. (Possibilité d’emprunter un casque à l’accueil)

*Résistance en poche

Application à télécharger avec un QR code. Pour les enfants de 8 à 13 ans.

Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges 87000

