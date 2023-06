VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « Spirou, une enfance sous l’Occupation ». Musée de la Résistance Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « Spirou, une enfance sous l’Occupation ». Musée de la Résistance Limoges, 10 juillet 2023, Limoges. VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « Spirou, une enfance sous l’Occupation ». 10 juillet – 28 août, les lundis Musée de la Résistance Droits d’entrée + 1€ pour les adultes / 1€ pour les moins de 26 ans VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « Spirou, une enfance sous l’Occupation ». MÉDIATIONS DE JUILLET ET D’AOÛT Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555458443 »}, {« type »: « email », « value »: « muriel.champeymont@limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:00:00+02:00 – 2023-07-10T15:00:00+02:00

Age min 10 Age max 99

