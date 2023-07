CHANTONS SOUS LES BOMBES VOL. 1 & 2 Musée de la Résistance Limoges, 8 juillet 2023, Limoges.

VISITE EN MUSICALE AUTONOMIE avec votre smatphone connecté.

On dit souvent qu’il y a trois choses sur lesquelles le rationnement et les pénuries n’eurent pas ou peu d’effet : le cinéma, le sport et la musique. Retour donc en chansons sur tous les aspects de la Seconde Guerre mondiale, qui racontent les mentalités et les préoccupations de l’époque.

Cette visite se fait à l’aide de votre smartphone connecté et de vos écouteurs. (Possibilité d’emprunter un casque à l’accueil)

