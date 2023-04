Exposition Guy de Montlaur Musée de la Résistance, 13 mai 2023, Limoges.

Guy de Montlaur, des commandos Kieffer à la peinture expressionniste

Exposition du 12 mai au 18 septembre 2023

Le musée de la résistance présente une quarantaine de tableaux de Guy de Montlaur (1918-1977) artiste engagé en 1942 dans la Brigade des Fusiliers Marins Commandos sous les ordres du commandant Kieffer. À 25 ans, il a sept citations et la Légion d’Honneur. À la Libération, il retrouve sa première passion : la peinture. Sa période cubiste s’étend de 1949 à 1953/1954. En 1954, année de transition, son art évolue et s’oriente plus vers l’expressionisme abstrait pour aboutir à l’abstraction lyrique qui lui permet la retranscription de ses émotions. Si la peinture est pour Guy de Montlaur un moyen d’extérioriser ses sentiments, la poésie et la musique sont toujours présentes et l’accompagnent dans ses créations au point d’influencer les titres de ses œuvres.

Guy de Montlaur a exposé essentiellement en France, de son vivant. Après sa mort, de grandes expositions lui sont consacrées à Los Angeles, New York, à Moscou, Iekaterinbourg, Perm etc.

Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges 87000

© MRL – Ville de Limoges