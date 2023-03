CAUSERIE / RENCONTRE Musée de la Résistance Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

CAUSERIE / RENCONTRE Musée de la Résistance, 27 avril 2023, Limoges. CAUSERIE / RENCONTRE Jeudi 27 avril, 18h30 Musée de la Résistance Entrée libre et gratuite CAUSERIE / RENCONTRE par Christian Belingard, ancien journaliste de France 3. Christian Bélingard retrace dans son ouvrage Rosa ou les fantômes du passé le parcours de deux enfants cachés à Limoges, Rosa et Fanny Szlejen dont la famille avait quitté Varsovie pour s’installer comme commerçants à Limoges dans les années 1920.

Durant la guerre, sentant le danger venir, leur mère les avait placées dans deux écoles religieuses de la Haute-Vienne. Rosa était cachée chez les Sœurs de l’école Sainte-Marguerite de Cieux et Fanny dans une autre école de Beynac. Avec l’aide de l’abbé Patier, vicaire à Limoges, elles ont bénéficié de nombreuses protections avant de partir en Suisse avec le concours de l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE). Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 84 40 »}, {« type »: « email », « value »: « christophe.guillot@limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T18:30:00+02:00 – 2023-04-27T20:00:00+02:00

2023-04-27T18:30:00+02:00 – 2023-04-27T20:00:00+02:00 © DR

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Musée de la Résistance Adresse 7 rue Neuve-Saint-Étienne Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Musée de la Résistance Limoges

Musée de la Résistance Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

CAUSERIE / RENCONTRE Musée de la Résistance 2023-04-27 was last modified: by CAUSERIE / RENCONTRE Musée de la Résistance Musée de la Résistance 27 avril 2023 Limoges Musée de la Résistance Limoges

Limoges Haute-Vienne