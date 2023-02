OPEX. MÉMOIRES COMBATTANTES ET ENGAGEMENT FRANÇAIS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES. Musée de la Résistance Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

EXPOSITION OPEX. Mémoires combattantes et engagement français en opérations extérieures. Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Saint-Lazare Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine EXPOSITION OPEX. MÉMOIRES COMBATTANTES ET ENGAGEMENT FRANÇAIS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES. Cette exposition montre la richesse des mémoires d’OPEX, à la croisée d’enjeux historiques, géopolitiques ou juridiques et de trajectoires individuelles multiples. Les opérations extérieures n’occupent pas la même place que les précédentes « générations du feu » dans l’espace mémoriel français. Elles sont singulières pour plusieurs raisons, et notamment pour la diversité des réalités auxquelles elles renvoient ; elles recouvrent de multiples territoires et aires géographiques, elles ne sont pas limitées dans le temps puisque leur histoire continue de s’écrire. De plus, elles ne sont pas vécues par la société entière mais seulement par une « communauté de défense ». Avec cette exposition, le visiteur découvre les origines, le cadre juridique et politique des OPEX ainsi que l’expérience quotidienne vécue par les hommes et les femmes projetés en opérations extérieures.

