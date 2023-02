Chantons sous les bombes vol. 2 Musée de la Résistance Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Chantons sous les bombes vol. 2 Musée de la Résistance, 20 février 2023, Limoges. Chantons sous les bombes vol. 2 20 février – 14 mai Musée de la Résistance

Tarif 1€ + droit d’entrée

Visite en autonomie avec smartphone connecté Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Saint-Lazare Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Chantons sous les bombes vol. 2 Le volume 1 est toujours disponible On dit souvent qu’il y a trois choses sur lesquelles le rationnement et les pénuries n’eurent pas ou peu d’effet : le cinéma, le sport et la musique. Retour donc en chansons sur tous les aspects de la Seconde Guerre mondiale, qui racontent les mentalités et les préoccupations de l’époque.

Cette visite se fait à l’aide de votre smartphone connecté et de vos écouteurs. (Possibilité d’emprunter un casque à l’accueil)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T09:30:00+01:00

2023-05-14T17:00:00+02:00 © musée de la Résistance de Chamigny-sur-Marne

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Musée de la Résistance Adresse 7 rue Neuve-Saint-Étienne Saint-Lazare Ville Limoges Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Musée de la Résistance Limoges Departement Haute-Vienne

Musée de la Résistance Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Chantons sous les bombes vol. 2 Musée de la Résistance 2023-02-20 was last modified: by Chantons sous les bombes vol. 2 Musée de la Résistance Musée de la Résistance 20 février 2023 Limoges Musée de la Résistance Limoges

Limoges Haute-Vienne