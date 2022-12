SUR LES TRACES DE LA RÉSISTANCE ! Musée de la Résistance Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

SUR LES TRACES DE LA RÉSISTANCE ! Musée de la Résistance, 6 février 2023, Limoges. SUR LES TRACES DE LA RÉSISTANCE ! 6 et 13 février 2023 Musée de la Résistance

Tarif 1€

VACANCES D'HIVER & EXPOSITION SPIROU

Une mission secrète vous attend, rejoignez vite la résistance grâce à un jeu de piste.

En partenariat avec le musée de la Résistance de Peyrat-le-Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T14:00:00+01:00

2023-02-13T15:30:00+01:00 © MRL

