EXPOSITION SPIROU 1 février – 31 août 2023 Musée de la Résistance

EXPOSITION SPIROU UNE ENFANCE SOUS L'OCCUPATION Prêtée par le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, l'exposition met en regard le scénario de l'album avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à travers un dialogue entre textes historiques, croquis d'Émile Bravo et nombreux objets issus des collections du Musée de la Résistance de Limoges.

Le personnage attachant du jeune Spirou accompagne adultes et enfants dans la découverte de l’histoire de la guerre à travers une approche sensible, sans pour autant occulter les complexités de l’époque.

