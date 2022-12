VENEZ JOUER AU MUSÉE ! Musée de la Résistance Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

VENEZ JOUER AU MUSÉE ! Musée de la Résistance, 28 janvier 2023, Limoges. VENEZ JOUER AU MUSÉE ! Samedi 28 janvier 2023, 14h00 Musée de la Résistance

Tarif 1€

Jeux de société « Réseau » Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Saint-Lazare Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ATELIER VENEZ JOUER AU MUSÉE ! Jeux de société « Réseau » Découvrez l’histoire de la Résistance en Haute-Vienne grâce au jeu de société « Réseaux ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T14:00:00+01:00

2023-01-28T16:00:00+01:00 © MRL

