« Partir en Algérie, partir d’Algérie 1954 – 1962 » Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Saint-Lazare Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine « Partir en Algérie, partir d’Algérie 1954 – 1962 » Prolongation jusqu’au 20 février 2023 Pour organiser cette exposition, de nombreuses personnes ont répondu à l’appel au prêt lancé par le musée de la Résistance en 2021. Grâce aux témoignages d’anciens combattants, le musée a pu reconstituer le parcours de nombreux appelés et présenter la diversité des expériences de guerre en Algérie comme le cheminement d’un officier du contingent, chef d’une harka, d’un appelé sursitaire, pacifiste, d’un engagé volontaire au 3e Zouaves ou d’un appelé, artiste peintre

Cette exposition ouvre une page d’histoire à hauteur d’hommes et de femmes qui ont vécu cette guerre. Le musée donne la parole aux acteurs de cette période, aux appelés et rappelés, aux pieds noirs, aux harkis.

Un seul mot lie entre elles ces communautés de destin : l’Algérie. Cependant, Il n’y a pas une guerre d’Algérie mais des guerres d’Algérie. Chaque témoignage est un tableau unique avec ses joies et ses peines.

