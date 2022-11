« Partir en Algérie, partir d’Algérie 1954-1962 » Prolongation jusqu’au 20 février 2023 Musée de la Résistance, 23 novembre 2022, Limoges.

« Partir en Algérie, partir d’Algérie 1954-1962 » Prolongation jusqu’au 20 février 2023 23 novembre 2022 – 12 février 2023 Musée de la Résistance

droit d’entrée au musée

Cette exposition ouvre une page d’histoire à hauteur d’hommes et de femmes qui ont vécu cette guerre.

Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Saint-Lazare Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

« Partir en Algérie, partir d’Algérie 1954-1962 »

Cette exposition ouvre une page d’histoire à hauteur d’hommes et de femmes qui ont vécu cette guerre.

Le musée donne la parole aux acteurs de cette période, aux appelés et rappelés, aux pieds noirs, aux harkis. Un seul mot lie entre elles ces communautés de destin : l’Algérie. Cependant, Il n’y a pas une guerre d’Algérie mais des guerres d’Algérie. Chaque témoignage est un tableau unique avec ses joies et ses peines. Ils apercevaient non pas une Algérie, mais des « Algérie » avec sa richesse et sa grande pauvreté. Les soldats découvraient une autre culture, méprisée par certains, admirée par d’autres. Mais bien peu restèrent insensibles à ce nouvel univers. Une fois installées sur place, une dichotomie dans la vie quotidienne s’opérait entre les unités opérationnelles et les unités supports ; autant d’expériences différentes et de souvenirs particuliers. L’exposition retrace aussi le destin de cinq familles de pieds noirs, toutes installées avant le XXe siècle et rattrapées par les événements militaires et politiques ainsi que cinq parcours de harkis. Tous sont définitivement déracinés.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T09:30:00+01:00

2023-02-12T17:00:00+01:00

© MRL – Ville de Limoges