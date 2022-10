« Nos ombres d’Algérie » Musée de la Résistance Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

« Nos ombres d'Algérie » Musée de la Résistance, 10 novembre 2022, Limoges.
Jeudi 10 novembre, 14h30

Entrée libre

Projection film documentaire de Vincent Marie (2022, 52 min) Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Saint-Lazare Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine « Nos ombres d’Algérie » Projection du film documentaire de Vincent Marie Autour de l’exposition « Partir en Algérie, partir d’Algérie 1954 – 1962 » du 21 octobre au 31 décembre 2022

Des dessinateurs majeurs du neuvième art explorent, depuis la France, les mémoires de la guerre d’Algérie. Ils (re)tracent au pinceau l’intimité de récits de vie et convoquent les fantômes qui hantent « nos blessures » d’Algérie.

