Pendant la Seconde Guerre Mondiale, du 17 mars 1943 au 1er mai 1944, 68 résistants sont fusillés au fort de Bondues.

Aujourd’hui, dans les vestiges de ce fort, le Musée de la Résistance de Bondues, musée municipal, transmet ce qu’a été la résistance dans le Nord-Pas-de-Calais au temps de l’occupation allemande.

Situé dans un ancien fort où 68 Résistants furent exécutés entre 1943 et 1944, le Musée de la Résistance vous présente l'itinéraire, les motivations, les modes opératoires de la Résistance du Nord Pas de Calais, zone où le danger était omniprésent.

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© claire DC – Musée de la Résistance