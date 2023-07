KLEZMER DUO – JUST CLARINET & DRUMS Musée de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse.

KLEZMER DUO – JUST CLARINET & DRUMS Dimanche 8 octobre, 17h00 Musée de la Résistance et de la Déportation Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles – assis/debout

Avec le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

★ Camille Humeau « Artichaut », clarinettes / Frédéric Petitprez, batterie, effets

Depuis plus de deux décennies, les Toulousains Camille Humeau « Artichaut » et Frédéric Petitprez partagent la même passion pour la musique juive américaine et le jazz. Cette appétence, doublée d’une large ouverture au monde et à ses sonorités, s’est trouvée confortée par leur travail avec John Zorn et David Krakauer (excusez du peu !). Logique donc qu’un duo débordant d’énergie vitale ait vu le jour, qui surfe sans complexe sur les répertoires des danses traditionnelles ashkénazes des années 1950 (Dave Tarras), des compositions originales tirées de l’album de l’Artichaut Orkestra paru chez Tzadik (John Zorn, New York), des improvisations, un soupçon d’électro-acoustique et explore même le domaine des mantras hébraïques incantatoires comme celui d’un groove judéo-gascon qui ne peuvent laisser de marbre !

Musée de la Résistance et de la Déportation 52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T17:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

Jazz Musique

©DR