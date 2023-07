[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Toulouse] COMPAGNIE NELSON DUMONT & KAZBAK Musée de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 26 août 2023, Toulouse.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Toulouse] COMPAGNIE NELSON DUMONT & KAZBAK Samedi 26 août, 14h00, 17h30, 19h00, 20h00 Musée de la Résistance et de la Déportation SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

☼ Spectacle à 19h

La rage dedans

Lecture percussive pour parole libre

La rage dedans, c’est celle d’une lycéenne anonyme en train de passer le bac qui, lors d’une visite chez le dentiste, apprend qu’elle a une dent cariée qu’on va devoir lui retirer.

À mi-chemin entre la confession et la séance psy, les sept rendez-vous nécessaires pour mener à bien l’opération et traiter les complications qu’elle engendre deviennent alors pour l’adolescente l’occasion d’un monologue incontrôlé, comme si l’ouverture de sa bouche pour les besoins de l’examen avait libéré un flot de paroles jusqu’alors pressé derrière ses lèvres closes.

► Distribution : Christelle Simonin : comedienne / Sebastien Gisbert : percussions / Rachel Corenblit : autrice / Henri Bornstein : metteur en scène

Commande d’écriture et création du spectacle dans le cadre du projet « Paroles en Je(u) », avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute Garonne

Conseillé à partir de 15 ans

https://www.facebook.com/cienelsondumont/

—

☼ Concert à 20h

Klezmer du Futur

Trio Klezmer du Futur

KaZBaK c’est un trio clarinette, contre-basse, batterie.

C’est la puissance d’une fanfare tzigane et la précision d’un trio jazz.

C’est une rencontre autour des musiques d’Europe de l’Est, hybrides, comme un pont entre Orient et Occident.

Dans cette formation, les musiciens de KaZBaK utilisent un patrimoine traditionnel, pour nous emporter dans un univers musical, frénétique, féérique, dansant, aux sonorités, transes, tribales…

► Distribution : Simon Charrier : clarinette / Corto Falempin-Creusot : batterie / Henri Lassemillante : contre-basse

https://www.youtube.com/watch?v=PIODSkc_eYw

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

14h et 17h30 – Visite guidée de l’exposition Daniel Cordier, 100 ans d’agitation. La guerre, l’art et l’Histoire

La vie de Daniel Cordier est faite de 1000 facettes. Français libre, résistant de l’intérieur, secrétaire de Jean Moulin, acteur et témoin de la clandestinité, combattant sans uniforme, évadé vers l’Espagne, peintre, collectionneur, galeriste, historien, et militant inlassable de la mémoire de Jean Moulin et des valeurs de la Résistance, il était tout à la fois, chacun de ses regards apparaissant à un moment clé de sa vie et répondant en échos à ses autres sensibilités. Œuvres originales et documents d’archives retraceront son parcours vie, ses engagements et ses choix personnels traversés par la figure de Jean Moulin.

RDV : Musée départemental de la Résistance et de la Déportation – 52 allée des Demoiselles – 31400 Toulouse

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html

17h30 – « La guerre en musique », redécouvrez l’histoire de la seconde guerre mondiale en Haute-Garonne avec vos yeux et vos oreilles

Le Musée vous propose une mise en musique de ses collections. À travers des airs connus et des chansons oubliées, des chants guerriers et des paroles de mémoire, replongez-vous dans la vie quotidienne durant la seconde-guerre mondiale.

RDV : Musée départemental de la Résistance et de la Déportation – 52 allée des Demoiselles, 31400 Toulouse

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html

EXPOSITIONS

Joan Jordà « Ombre et lumière » – peinture – la galerie 3.1

« Daniel Cordier, 100 ans d’agitation. La guerre l’art et l’Histoire » – Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

« La Haute-Garonne dans la Seconde guerre Mondiale, parcours, engagements et esprit de résistance d’hier à aujourd’hui » – Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

